В Екатеринбурге у жителя Ухты изъяли порядка 13 килограммов наркотиков. Фото: УФСБ России по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники свердловского Управления Росгвардии изъяли у жителя Ухты порядка 13 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт в особо крупном размере), сообщили в пресс-группе по взаимодействию со СМИ Управления ФСВНГ РФ по Свердловской области.

Мужчина был задержан на улице Караванная, в его автомобиле было изъято около 9 кг синтетического наркотика и ещё порядка 4 кг - из сумки.

- В ходе допроса установлено, что 26-летний задержанный прописан в городе Ухта Республики Коми. По предварительной информации, он развозил вещество по регионам из Москвы на своём автомобиле, - рассказали в пресс-группе по взаимодействию со СМИ Управления ФСВНГ РФ по Свердловской области.

Добавим, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина арестован.