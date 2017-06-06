Интервью Путина американскому телеканалу NBC посмотрели более 6 миллионов человек

Интервью Владимира Путина американской телеведущей Мегин Келли. Фото: kremlin.ru

Интервью Президента России Владимира Путина американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC посмотрели более 6 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследовательскую службу Nielsen, которая проводит замеры телеаудитории.

Новостная передача, в рамках которой было показано интервью, вышла поздним вечером в воскресенье, 4 июня, её посмотрели 6,1 млн человек. За исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг телеканала NBC с конца марта.

Напомним, Президент РФ дал интервью Мегин Келли в рамках Петербургского международного экономического форума. Затрагивались вопросы американо-российских отношений, Владимир Путин ответил на обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США.