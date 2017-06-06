Областная газета
Политика 6 июня 2017, 09:05

Интервью Путина американскому телеканалу NBC посмотрели более 6 миллионов человек

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Интервью Владимира Путина американской телеведущей Мегин Келли. Фото: kremlin.ru

Интервью Президента России Владимира Путина американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC посмотрели более 6 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на  исследовательскую службу Nielsen, которая проводит замеры телеаудитории.

Новостная передача, в рамках которой было показано интервью, вышла поздним вечером в воскресенье, 4 июня, её посмотрели 6,1 млн человек. За исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг телеканала NBC с конца марта.

Напомним, Президент РФ дал интервью Мегин Келли в рамках Петербургского международного экономического форума. Затрагивались вопросы американо-российских отношений, Владимир Путин ответил на обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США.

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Областная газета Свердловской области

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