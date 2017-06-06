Областная газета
Общество 6 июня 2017, 09:40

В Екатеринбурге будут судить организатора азартных игр

Свердловская область, Екатеринбург, организация, азартные игры, Дмитрий Колядин, суд, прокуратура, уголовное дело, игровое оборудование, улица Белинского

В Екатеринбурге будут судить организатора азартных игр. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге будут судить Дмитрия Колядина, который незаконно организовывал и проводил азартные игры. Прокуратура Октябрьского района города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно действующему законодательству, организация и проведение азартных игр может осуществляться только в игорных зонах, которые отсутствуют в Свердловской области.

- Установлено, что в сентябре 2015 года Дмитрий Колядин создал незаконное игровое заведение на улице Белинского. В арендованном помещении он разместил игровое оборудование, подключённое к сети Интернет, и начал проводить азартные игры, получая от этого доход. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в октябре 2015 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Октябрьского района Екатеринбурга. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По данным СУ СКР по Свердловской области, администратору заведения назначили штраф по данному уголовному делу в марте 2017 года.

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Областная газета Свердловской области

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