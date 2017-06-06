Жителя Богдановичского района осудят за убийство трёхмесячной дочери

Свердловский облсуд вынесет приговор жителю Богдановичского района, обвиняемому в убийстве трёхмесячной дочери. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины.

Житель Богдановичского района обвиняется в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

- Установлено, что 19 января 2016 года около 9:00 Рамир Фаттахов был со своей трёхмесячной дочерью в доме в одном из сёл Богдановичского района. Ребёнок лежал на диване и плакал, чем стал раздражать обвиняемого. Мужчина схватил девочку за ноги и с силой ударил головой о деревянный пол, смерть ребёнка наступила от черепно-мозговой травмы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.