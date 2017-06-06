В Екатеринбурге водитель и пешеход подрались на проспекте Ленина. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге вчера, 5 июня, вечером водитель и пешеход подрались на проспекте Ленина, недалеко от ТЦ "Пассаж". После выяснения обстоятельств один из участников конфликта был задержан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщение о драке водителя и пешехода на проспекте Ленина поступило вчера, 5 июня, вечером в отдел полиции №9. Оба участника конфликта были доставлены в дежурную часть.

- В ходе опроса установлено, что водитель иномарки ехал по проспекту Ленина в пробке. К его автомобилю подошёл неизвестный мужчина, он стучал в окно и вёл себя неадекватно. Сначала, после разговора, мужчины разошлись, однако, когда водитель продолжил путь, то рассерженный пешеход достал нож и попытался повредить иномарке колесо. В ответ водитель нанёс несколько ударов пешеходу и задержал его до прибытия полицейских, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Выявлено, что 45-летний пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту драки проводится проверка, на время проверки злоумышленник будет находиться в камере для административно задержанных.