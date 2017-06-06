Областная газета
Политика 6 июня 2017, 10:48

Евгений Куйвашев прокомментировал возмущения асбестовцев по поводу строительства сурьмяного завода

Евгений Куйвашев, Асбест, сурьмяный завод, возмущение

Евгений Куйвашев принимает участие в "Парламентском часе". Фото: Алексей Кунилов

Во время Парламентского часа в Заксобрании Свердловской области врио губернатора области Евгений Куйвашев прокомментировал возмущения асбестовцев по поводу строительства "завода Роттенберга".

 - Жители Асбеста против строительства завода и хотят провести референдум. Какое решение будет принято, если на референдуме город проголосует против завода? - спросил депутат ЗакСо от КПРФ Александр Ладыгин. 

- Если люди проголосуют против - завода не будет. Если инвестор не может объяснить все положительные моменты - завода не будет. И это не обсуждается, - заявил Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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