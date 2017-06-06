Областная газета
Политика 6 июня 2017, 11:09

Евгений Куйвашев поздравил Генсека МБВ Висенте Лоссерталеса с юбилеем

Евгений Куйвашев, Висенте Лоссерталес, поздравление

Евгений Куйвашев поздравил Генсека МБВ с юбилеем. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил свои поздравления по поводу 70-летия Генерального секретаря Международного бюро выставок Висенте Лоссерталеса. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Глава региона пожелал Генсеку МБВ успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья и оптимизма. Евгений Куйвашев отметил большой вклад Висенте Лоссерталеса в ускорение мирового прогресса.

— Уральцы высоко ценят тот огромный вклад, который Вы как Генеральный секретарь Международного бюро выставок внесли в повышение международной узнаваемости и привлекательности Свердловской области и её столицы — Екатеринбурга, — подчеркнул глава региона.

Одновременно он отметил незаурядный талант руководителя, присущий Висенте Лоссерталесу, и его искреннюю увлечённость своим делом.

Напомним, в середине июня свердловская делегация будет принимать участие в 161-й Генеральной ассамблее МБВ, которая состоится в Париже. Там будет представлена заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

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Областная газета Свердловской области

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