Свердловских сотрудников МЧС осудили за получение зарплаты вместо фиктивного работника

Суд поддержал позицию обвинения. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге двое сотрудников из отдела кадров МЧС подстроили устройство на работу фиктивного работника и получали за него зарплату 3,5 года. Октябрьский районный суд города назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Замначальника Евгений Панов и старший инспектор Алексей Кокшаров отдела кадров управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области признаны виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

- Установлено, что посудимые, являясь сотрудниками отдела кадров МЧС, предоставили в бухгалтерию поддельные выписку из приказа о назначении на должность и аттестат, оформленные на третье лицо. Обманув сотрудницу бухгалтерии, они получили банковскую карту на фиктивного работника и снимали за него зарплату в банкоматах Екатеринбурга в период с декабря 2010 года по август 2013 года. За 3,5 года подсудимые получили свыше 1,1 млн руб., - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, причинённый ущерб возмещён подсудимыми в ходе предварительного расследования. Приговор в законную силу не вступил.