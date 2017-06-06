Областная газета
Общество 6 июня 2017, 11:43

Свердловских сотрудников МЧС осудили за получение зарплаты вместо фиктивного работника

Свердловская область, Екатеринбург, МЧС, фиктивный работник, зарплата, подсудимые, Октябрьский районный суд, вынесение, приговор, лишение свободы, колония общего режима

Суд поддержал позицию обвинения. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге двое сотрудников из отдела кадров МЧС подстроили устройство на работу фиктивного работника и получали за него зарплату 3,5 года. Октябрьский районный суд города назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Замначальника Евгений Панов и старший инспектор Алексей Кокшаров отдела кадров управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области признаны виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

- Установлено, что посудимые, являясь сотрудниками отдела кадров МЧС, предоставили в бухгалтерию поддельные выписку из приказа о назначении на должность и аттестат, оформленные на третье лицо. Обманув сотрудницу бухгалтерии, они получили банковскую карту на фиктивного работника и снимали за него зарплату в банкоматах Екатеринбурга в период с декабря 2010 года по август 2013 года.  За 3,5 года подсудимые получили свыше 1,1 млн руб., - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, причинённый ущерб возмещён подсудимыми в ходе предварительного расследования. Приговор в законную силу не вступил.

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Областная газета Свердловской области

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