Областная газета
Экономика 6 июня 2017, 12:11

Убытки российских авиакомпаний за год составили 10 млрд рублей

Самолёт

Стоимость аэропортового обслуживания увеличилась более чем на 20 млрд. Фото: Алексей Кунилов

Общие убытки российских авиакомпаний в 2016 году выросли до 10 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

По его словам, основные затраты компаний приходятся на лизинг самолётов, за год он подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд рублей. Стоимость аэропортового обслуживания увеличилась более чем на 20 млрд, а аэронавигационные услуги выросли в цене на два млрд рублей.

Основной убыток авиаперевозчикам приносят внутренние рейсы, прибыль от полётов за рубеж не может его перекрыть. Убыток от внутренних рейсов составил 33 млрд рублей, а международные рейсы принесли прибыль в 23 млрд рублей.

При этом перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а на международных снизились на 18,6%.

Тасун отметил, что ситуацию в отрасли поддерживает сниженный НДС на внутренних линиях, благодаря которому налоговая нагрузка на авиакомпании сократилась почти на 40 млрд рублей. Однако «перевозчики уже должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать после 2017 года».

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Областная газета Свердловской области

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