Во время праздничных выходных на Среднем Урале изменится расписание электричек по пяти направлениям

С 10 по 12 июня некоторые электрички будут ходить по изменённому расписанию. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская пригородная компания объявила об изменении расписания движения электричек на время праздничных выходных — с 10 по 12 июня. Речь идёт пригородных поездах по пяти направлениям.

Поезда № 6441/6442 (Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка, № 6482/6481 (Екатеринбург-Пассажирский — Полевской), № 6591/6594 (Дружинино — Михайловский Завод) с 10 по 12 июня 2017 года будут курсировать по расписанию выходного дня.

«Городской электропоезд» № 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 (Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный) отменяется сразу на три выходных дня (с 10 по 12 июня).

Электричка № 7060 (Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский) 12 июня вообще не придёт, но зато вместо неё в День России будет курсировать по тому же маршруту поезд № 7070, который дополнительно назначен за счёт того, что убран из расписания на 11 июня.