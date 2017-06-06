Областная газета
Политика 6 июня 2017, 12:40

Доходы жителей разных регионов РФ отличаются в 5,5 раза

правительство РФ, регионы, доходы

Вопрос о доходах жителей разных регионов России обсуждался на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Фото: пресс-служба правительства РФ

Федеральное правительство 5 июня утвердило план реализации "Основ государственной политики регионального развития РФ до 2025 года". Он содержит более 30 мероприятий, которые призваны обеспечить сбалансированность социально-экономического развития территорий за счёт опережающего развития малообеспеченных регионов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

— Сегодня этот уровень дифференциации огромен. Если говорить о доходах в региональный бюджет, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, то до выравнивания из средств федерального бюджета эта дифференциация составляет 43 раза. Доходы населения, среднедушевые доходы отличаются между регионами в 5,5 раза. Объём внебюджетных инвестиций в расчёте на душу населения отличается в 133 раза, — прокомментировал документ вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с вице-премьерами, проведённом председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

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Областная газета Свердловской области

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