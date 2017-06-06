Облсуд отказал в компенсации не попавшим на самолёт туристкам

Женщин сняли с рейса из-за конфликта с представителями авиакомпании. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд отказал двум екатеринбурженкам в компенсацию морального вреда, которые те требовали с авиакомпании «Икар» и турфирмы «Пегас» за сорвавшийся рейс. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В 2016 женщины возвращались из отпуска во Вьетнаме домой. В аэропорту Нячанга выяснилось, что их ручная кладь превышает допустимую норму, но доплачивать за перевес или сдавать вещи в багаж они не хотели. После долгих переговоров с представителями авиакомпании им все-таки пришлось сдать вещи в багаж.

Пройдя регистрацию на рейс и получив посадочные талоны, одна из женщин, бросила пластиковую табличку со знаком «багаж» в сторону персонала, попав в лицо сотруднице на стойке регистрации.

«К месту происшествия была вызвана служба безопасности аэропорта, составлен акт об отстранении от перевозки пассажирки после этого к участницам конфликта подошёл представитель авиакомпании «Икар» и потребовал вернуть посадочные талоны, сообщив о снятии обеих женщин с рейса», - говорится в сообщении суда.

В итоге, чтобы добраться до Екатеринбурга, им пришлось покупать билеты на ближайший рейс. По прилёту туристки решили через суд взыскать убытки с перевозчика и туроператора.

В ходе судебного разбирательства Орджоникидзевский районный суд частично удовлетворил требования одной из пассажирок. С «Пегас Екатеринбург» были взысканы компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф в семь тысяч рублей. В удовлетворении требований второму истцу суд отказал.

Представитель турфирмы не согласился с решением районного суда и обжаловал его в высшей инстанции.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу, установив, что вина туроператора и перевозчика в нарушении прав истца доказана не была.

В отношении второй пассажирки суд пришёл к выводу о том, что её не допуск на борт самолета был необоснованным, потому что акт об отстранении её от перевозки составлен не был. Вместе с тем требование женщины было адресовано к ненадлежащему ответчику.