Сборная Кузюткина сыграет на чемпионате мира

Следующим турниром для команды Владимира Кузюткина будет традиционный Кубок Бориса Ельцина, который стартует в Екатеринбурге 26 июня. Фото: Александр Зайцев

Женская сборная России по волейболу, которую в феврале возглавил екатеринбуржец Владимир Кузюткин, с первой попытки выполнила главную задачу этого года — завоевала путёвку на чемпионат мира, который состоится осенью 2018 года в Японии.

Для того, чтобы выполнить задачу-максимум с минимальными затратами, нашей команде надо было занимать первое место в своей группе в рамках отборочного турнира в хорватском Осиеке. Россиянки обыграли команды Австрии - 3:0 (25:14,25:13,25:15), Грузии — 3:0 (25:8,25:6,25:13), Греции — 3:1 (25:10,24:26,25:16,25:23), Венгрии — 3:0 (25:11,25:21,25:7) и Хорватии — 3:1 (25:22,25:21,20:25,25:15).

Среди тех, кто добыл для сборной России право выступить на чемпионате мира, лидер «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец (Ильченко) и экс-игрок свердловской команды Ирина Королёва (Заряжко).

Наша команда оказалась одной из первых, кто обеспечил себе право сыграть на чемпионате мира. Вместе с россиянками путёвку в Японию добыли команды Сербии, Турции, Италии, Азербайджана и Германии. Также два места получили действующие чемпионки мира — сборная США, и страна-хозяйка турнира Япония.