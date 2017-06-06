Областная газета
Политика 6 июня 2017, 14:37

Доход Свердловской области от проведения ЭКСПО-2025 может достичь 500 миллиардов рублей

Евгений Куйвашев, ЭКСПО-2025

Евгений Куйвашев рассказал областным депутатам о программе «Пятилетка развития». Фото: областной департамент информполитики

Если Екатеринбург победит в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025, то это принесёт Среднему Уралу около 500 млрд рублей дополнительных средств. Об этом сказал сегодня глава региона Евгений Куйвашев, представляя программу «Пятилетка развития» депутатам Законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, эти деньги придут в наш регион как доходы сферы услуг, которая будет задействована на обслуживании гостей Всемирной универсальной выставки. С точки зрения Евгения Куйвашева, в случае победы заявки Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 не только повысится рейтинг всей Свердловской области, но и вырастет благосостояние жителей Среднего Урала.

Напомним, свою заявку на проведение этого статусного мероприятия свердловская делегация впервые представит в середине июня 2017 года на 161-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок.

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Областная газета Свердловской области

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