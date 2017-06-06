Областная газета
Политика 6 июня 2017, 15:16

Региональный парламент одобрил исполнение бюджета Свердловской области за 2016 год

бюджет Свердловской области, доходы, расходы

Председатель областного парламента Людмила Бабушкина и глава региона Евгений Куйвашев рассказали журналистам об основных параметрах бюджета за 2016 год. Фото: Алексей Кунилов

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты приняли сразу в трёх чтениях законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко доходы бюджета в прошлом году достигли 194,5 млрд руб., а расходы — около 200 млрд руб.

Как пояснила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, областной бюджет изначально был свёрстан как социально ориентированный документ, поэтому львиная доля средств в нём израсходована именно на социальные нужды: развитие здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, значительное финансирование выделено на поддержку сельского хозяйства.

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Областная газета Свердловской области

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