Около 20 вопросов задали свердловские депутаты Евгению Куйвашеву во время обсуждения «Пятилетки развития»

Общение Евгения Куйвашева с депутатами было долгим. Фото: Алексей Кунилов

Примерно 20 вопросов задали депутаты Законодательного собрания Свердловской области главе региона Евгению Куйвашеву во время обсуждения программы «Пятилетка развития». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, парламентарии интересовались самыми разными темами: от решения кадровых проблем в медицине до развития свердловского ЖКХ.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, подводя итоги состоявшегося разговора, отметила, что большое количество вопросов, заданных депутатами показывает значительный интерес народных избранников к «Пятилетке развития».

— Уверена, что исполнительные органы власти в конструктивном взаимодействии с депутатами будут эффективно реализовывать эту программу, — подчеркнула спикер регионального парламента.