Областная газета
Политика 6 июня 2017, 15:51

Около 20 вопросов задали свердловские депутаты Евгению Куйвашеву во время обсуждения «Пятилетки развития»

Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, обсуждение "Пятилетки развития"

Общение Евгения Куйвашева с депутатами было долгим. Фото: Алексей Кунилов

Примерно 20 вопросов задали депутаты Законодательного собрания Свердловской области главе региона Евгению Куйвашеву во время обсуждения программы «Пятилетка развития». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, парламентарии интересовались самыми разными темами: от решения кадровых проблем в медицине до развития свердловского ЖКХ.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, подводя итоги состоявшегося разговора, отметила, что большое количество вопросов, заданных депутатами показывает значительный интерес народных избранников к «Пятилетке развития».

— Уверена, что исполнительные органы власти в конструктивном взаимодействии с депутатами будут эффективно реализовывать эту программу, — подчеркнула спикер регионального парламента.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 июня)

Одна из фотографий, сделанных Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. На сцене – лидер «Р-клуба» Егор Белкин, который вообще-то – по паспорту – Игорь… Фото: Олег Ракович
Этот день в истории Свердловской области – 6 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская