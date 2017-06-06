В Екатеринбурге отслужена панихида по Александру Пушкину

Епископ Среднеуральский Евгений совершил панихиду по поэту Александру Пушкину. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в Храме-на-Крови епископ Среднеуральский Евгений совершил панихиду по поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Кроме того, на площади у храма в день рождения поэта идёт Пушкинский праздник. В течение всего дня здесь будут звучать стихи, поэмы и сказки великого поэта в исполнении профессиональных артистов, участников литературных объединений, учащихся школ и студентов вузов города. Кроме того, любой желающий может прочесть любимое произведение поэта.

В конференц-зале духовно-просветительского центра «Царский» в 18:30 пройдёт концерт «Душа в заветной лире».