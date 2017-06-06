Областная газета
Общество 6 июня 2017, 17:13

В выходные на центральной площади Екатеринбурга пройдёт традиционная ярмарка

Ярмарка

На ярмарке можно будет приобрести сезонные товары. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 11 и 12 июня на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня, посвящённая Дню России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на МКУ «Центр организации выставок и ярмарок».

Заявки на участие в мероприятии отправили более ста компаний со всего Урала. Сельскохозяйственная продукция на ярмарке будет представлена производителями из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Полевского, Богдановича, Нижнего Тагила, Серова, Берёзовского, Нижних Серёг, Асбеста, Новоуральска, Артей, Красноуфимска, Магнитогорска, Миасса, Перми и Тюмени.

На прилавках можно будет найти сезонные товары: саженцы цветочных, садовых и декоративных культур, необходимые садовые принадлежности, инвентарь и декоративные мелочи для дачи и сада.

Кроме того, в честь Дня России будет организована концертная программа.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 июня)

Одна из фотографий, сделанных Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. На сцене – лидер «Р-клуба» Егор Белкин, который вообще-то – по паспорту – Игорь… Фото: Олег Ракович
Этот день в истории Свердловской области – 6 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская