В выходные на центральной площади Екатеринбурга пройдёт традиционная ярмарка

На ярмарке можно будет приобрести сезонные товары. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 11 и 12 июня на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня, посвящённая Дню России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на МКУ «Центр организации выставок и ярмарок».

Заявки на участие в мероприятии отправили более ста компаний со всего Урала. Сельскохозяйственная продукция на ярмарке будет представлена производителями из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Полевского, Богдановича, Нижнего Тагила, Серова, Берёзовского, Нижних Серёг, Асбеста, Новоуральска, Артей, Красноуфимска, Магнитогорска, Миасса, Перми и Тюмени.

На прилавках можно будет найти сезонные товары: саженцы цветочных, садовых и декоративных культур, необходимые садовые принадлежности, инвентарь и декоративные мелочи для дачи и сада.

Кроме того, в честь Дня России будет организована концертная программа.