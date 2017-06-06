В Екатеринбурге управляющую компанию накажут за взимание платы при установке индивидуальных приборов учёта

Установка счётчиков по российскому законодательству должна проводиться бесплатно. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге компания «УК РЭМП УЖСК», занимающаяся коммунальным обслуживанием многоквартирных домов, будет привлечена к ответственности за незаконное взимание денег с жильцов в ходе установки индивидуальных приборов учёта. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Как пояснили департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ввод счётчиков в эксплуатацию, а также их поверка и опломбирование, согласно российскому законодательству должны осуществляться бесплатно. Однако обращения о том, что эта управляющая компания незаконно взимает деньги с жильцов, поступали в областной департамент Госжилстройнадзора уже дважды: в апреле 2016 года и в мае 2017 года.

Сейчас материалы по этому делу переданы в мировой суд Чкаловского района Екатеринбурга, который определит меры воздействия на должностных лиц компании «УК РЭМП УЖСК».