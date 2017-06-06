Областная газета
Земства 6 июня 2017, 17:27

В Екатеринбурге управляющую компанию накажут за взимание платы при установке индивидуальных приборов учёта

Екатеринбург, управляющая компания, взимание платы за установку счётчиков

Установка счётчиков по российскому законодательству должна проводиться бесплатно. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге компания «УК РЭМП УЖСК», занимающаяся коммунальным обслуживанием многоквартирных домов, будет привлечена к ответственности за незаконное взимание денег с жильцов     в ходе установки индивидуальных приборов учёта. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Как пояснили департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ввод счётчиков в эксплуатацию, а также их поверка и опломбирование, согласно российскому законодательству должны осуществляться бесплатно. Однако обращения о том, что эта управляющая компания незаконно взимает деньги с жильцов, поступали в областной департамент Госжилстройнадзора уже дважды: в апреле 2016 года и в мае 2017 года.

Сейчас материалы по этому делу переданы в мировой суд Чкаловского района Екатеринбурга, который определит меры воздействия на должностных лиц компании «УК РЭМП УЖСК».

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Областная газета Свердловской области

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