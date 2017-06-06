Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Екатеринбург на Царские дни в 2018 году

Свердловчане уже начинают готовиться к «Царским дням» 2018 года. Фото: областной департамент информполитики

В июле 2018 года Екатеринбург посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Цель его визита — участие в мероприятиях фестиваля «Царские дни», посвящённых 100-летию памяти императора Николая II и членов его семьи.

Напомним, эту памятную дату будут отмечать в 2018 году. Как сообщили в областном департаменте информполитики, глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня провёл совещание, на котором обсуждалась подготовка к мероприятиям, намеченным на будущий год.

— Для нас большая честь, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благосклонно откликнулся на наше приглашение и изъявил желание посетить Екатеринбург в июле 2018 года, — сказал глава региона.

В частности, в рамках подготовки к «Царским дням» 2018 года будет расширен участок автодороги от Ганиной Ямы до Шувакиша (протяжённость 2,4 км). Кроме того, запланирован ремонт автотрасс вдоль «гостевого маршрута» в Алапаевске. По предварительным подсчётам, на это потребуется свыше 36 млн рублей.