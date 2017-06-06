Фестиваль творчества молодых «Царский мост» пройдет в Екатеринбурге

В восьмой раз в Екатеринбурге пройдёт фестиваль творчества молодых «Царский мост». Мероприятие приурочено ко Дню молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль состоится в среду, 7 июня, в Центральной городской библиотеке №1 имени А.И. Герцена.

«Участниками фестиваля станет молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, увлечённая художественными видами творчества, гостями станут молодые из художественных школ и мастерских города», - отмечают в мэрии.

В программу фестиваля входит: показ мюзикла «Муха-Цокотуха», театральная постановка от коллектива учеников Модуля «Арт-мастерская» и молодёжного клуба «Парус Надежды» Кировского района города, открытие художественной выставки «Летняя рапсодия» и др.