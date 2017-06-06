Областная газета
Общество 6 июня 2017, 18:47

Свердловское ГИБДД разработало график приёма экзаменов у водителей-мигрантов

Автобус

С 1 июня в России вступил в силу запрет на работу для водителей-иностранцев, не имеющих российских прав. Фото: Александр Зайцев

В Госавтоинспекции Свердловской области разработали новый график приёма экзаменов, с учётом высокой потребности в прохождении процедуры у водителей-мигрантов, которые осуществляют коммерческую деятельность, связанную с управлением транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

Напомним, с 1 июня в России вступил в силу запрет на работу для водителей-иностранцев, не имеющих российских прав. Поправки были приняты ещё в 2013 году, но с тех пор их внедрение неоднократно переносилось.

По данным региональной ГИБДД, на сегодняшний день за госуслугой по замене национальных водительских удостоверений на российские обратилось 70 водителей-иностранцев. Первый этап  - теоретический экзамен по ПДД - успешно сдали не более 20% экзаменуемых.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 июня)

Одна из фотографий, сделанных Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. На сцене – лидер «Р-клуба» Егор Белкин, который вообще-то – по паспорту – Игорь… Фото: Олег Ракович
Этот день в истории Свердловской области – 6 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская