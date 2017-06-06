Свердловское ГИБДД разработало график приёма экзаменов у водителей-мигрантов

С 1 июня в России вступил в силу запрет на работу для водителей-иностранцев, не имеющих российских прав. Фото: Александр Зайцев

В Госавтоинспекции Свердловской области разработали новый график приёма экзаменов, с учётом высокой потребности в прохождении процедуры у водителей-мигрантов, которые осуществляют коммерческую деятельность, связанную с управлением транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

Напомним, с 1 июня в России вступил в силу запрет на работу для водителей-иностранцев, не имеющих российских прав. Поправки были приняты ещё в 2013 году, но с тех пор их внедрение неоднократно переносилось.

По данным региональной ГИБДД, на сегодняшний день за госуслугой по замене национальных водительских удостоверений на российские обратилось 70 водителей-иностранцев. Первый этап - теоретический экзамен по ПДД - успешно сдали не более 20% экзаменуемых.