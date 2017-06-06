Областная газета
Культура 6 июня 2017, 19:51

На III книжном фестивале «Красная площадь» назвали «Лучшие книги года»

Сегодня на Красной площади завершился один из самых масштабных книжных фестивалей-ярмарок. В финале мероприятия Ассоциация книгоиздателей России в 26-й раз объявила имена лауреатов ежегодного общероссийского конкурса «Лучшие книги года».

Победителей назвали в 12 основных и четырёх специальных номинациях. Так, лучшей книгой для детей был признан сборник «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» издательского центра «Москвоведение». Среди классической литературы победило факсимильное издание прижизненных книг Михаила Лермонтова пятигорского издательства «Снег». Лучшей книгой русского зарубежного издательства назван проект «Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии».

На фестивале прошло около 500 мероприятий, и одним из самых ярких оказалась презентация мемуаров «Личная жизнь» Наиной Ельциной. Книга готовилась пять лет, но редакторы признались, что после правки Наины Иосифовны им делать в тексте было нечего. Критики же, в свою очередь, уверены, что по этой книге потом будут изучать историю.

– Наше поколение необычное. На нашу долю выпало так много трудностей. На нас, кто родился в 30-е годы, выпали раскулачивание, ссылки в ГУЛАГ, – рассказывала на презентации Наина Иосифовна. – Наше поколение почти не знает истории своих семей. Редко бабушки и дедушки что-то рассказывали. Я начала изучать историю своей семьи и увлеклась. Но я никогда не хотела писать книгу. Это всё родилось случайно. Всё началось с рассказа о жизни внукам.

  • Опубликовано в №100 от 07.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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