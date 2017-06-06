Областная газета
Спорт 6 июня 2017, 19:50

Сборная России по футболу разгромила венгров

В преддверии Кубка Конфедераций сборная России по футболу провела очередной товарищеский матч. Подопечные Станислава Черчесова разгромили сборную Венгрии — 3:0.

Стоит отметить, что счёт открыл экс-нападающий «Урала» Фёдор Смолов. Форвард на скорости обыграл двух защитников и неотразимо пробил в нижний угол. Также голом отметился Дмитрий Полоз, ещё один мяч венгры забили в свои ворота. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу россиян.

Примечательно, что в заявке на матч было двое свердловчан. Тагильчанин Максим Канунников так на поле и не появился, а уроженец Каменска-Уральского Игорь Смольников вышел на замену во втором тайме.

Игру омрачила очередная травма в составе россиян. Полузащитник Роман Зобнин получил травму в первом тайме. Врачи диагностировали повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава, футболисту потребуется операция, он точно не сможет принять участие в Кубке Конфедераций. Ранее стало известно, что из-за травм на турнире, который стартует 17 июня, не сыграют Алан Дзагоев, Мариу Фернандес и Артём Дзюба.

  • Опубликовано в №100 от 7.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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