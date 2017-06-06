Антон Шипулин выступит на чемпионате мира по летнему биатлону

В Чайковском с 25 по 27 августа пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Сборную России будет представлять свердловский спортсмен Антон Шипулин.

Такое решение было объявлено на выездном заседании организационного комитета по подготовке и проведению летнего чемпионата мира. Вице-президент союза биатлонистов России Вадим Мелихов заявил, что помимо Шипулина в составе сборной России будет выступать Алексей Волков.

Из поступивших заявок на участие в чемпионате мира заставляет обратить на себя внимание сборная Болгарии, которая приедет в Чайковский сильнейшим составом, и сборная Монголии, которая впервые примет участие в соревнованиях такого масштаба.

Следующее заседание оргкомитета состоится в начале июля, после чего Чайковский посетят с проверкой специалисты из IBU.