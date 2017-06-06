Областная газета
Спорт 6 июня 2017, 19:51

Антон Шипулин выступит на чемпионате мира по летнему биатлону

В Чайковском с 25 по 27 августа пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Сборную России будет представлять свердловский спортсмен Антон Шипулин.

Такое решение было объявлено на выездном заседании организационного комитета по подготовке и проведению летнего чемпионата мира. Вице-президент союза биатлонистов России Вадим Мелихов заявил, что помимо Шипулина в составе сборной России будет выступать Алексей Волков.

Из поступивших заявок на участие в чемпионате мира заставляет обратить на себя внимание сборная Болгарии, которая приедет в Чайковский сильнейшим составом, и сборная Монголии, которая впервые примет участие в соревнованиях такого масштаба.

Следующее заседание оргкомитета состоится в начале июля, после чего Чайковский посетят с проверкой специалисты из IBU.

  • Опубликовано в №100 от 7.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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