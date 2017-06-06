Областная газета
Общество 6 июня 2017, 19:59

Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Юревича

Центральный районный суд Челябинска постановил наложить арест на имущество экс-главы региона Михаила Юревича. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

«В обоснование заявленного ходатайства следователь пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», - говорится в сообщении суда. 

Напомним, 16 марта стало известно о том, что четвёртым СУ Главного следственного управления СК России было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 июня)

Одна из фотографий, сделанных Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. На сцене – лидер «Р-клуба» Егор Белкин, который вообще-то – по паспорту – Игорь… Фото: Олег Ракович
Этот день в истории Свердловской области – 6 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская