Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Юревича

Центральный районный суд Челябинска постановил наложить арест на имущество экс-главы региона Михаила Юревича. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

«В обоснование заявленного ходатайства следователь пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», - говорится в сообщении суда.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что четвёртым СУ Главного следственного управления СК России было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области.