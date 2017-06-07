К концу недели на Среднем Урале потеплеет до +20

К концу недели на Среднем Урале потеплеет до +20. Фото: Алексей Кунилов

К концу недели на Среднем Урале потеплеет до +20. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами умеренные дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 7 июня, днём столбик термометра повысится до +13...+18. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. В ночь на четверг похолодает до +3...+8.

В четверг, 8 июня, будет температура воздуха до +14...+19. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до +4...+9.

В последний рабочий день, 9 июня, потеплеет до +15...+20. Синоптики обещают облачность с прояснениями, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге днём воздух будет прогреваться до +17...+20, ночью будет холодать до +5...+9. Ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный, северный, северо-западный 5-10 м/с.