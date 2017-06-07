В Берёзовском сгорели частный дом и надворные постройки на площади 200 квадратных метров

В Берёзовском в ночь на 7 июня сгорели частный дом и надворные постройки на площади 200 кв. м. Огонь тушили 13 пожарных с помощью четырёх единиц техники. Есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании дома на улице Красных Героев поступило в диспетчерскую 6 июня в 23:33. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение в 00:47, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:47, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.