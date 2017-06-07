Свердловчанка получила серьёзные травмы из-за падения ветки тополя во время урагана. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Во время урагана, пронёсшегося 4 июня в посёлке Восточный Сосьвинского ГО, местная жительница получила серьёзные травмы из-за падения ветки тополя. По данному факту Серовская городская прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Установлено, что на 67-летнюю женщину упала обломившаяся ветка тополя во время урагана 4 июня в посёлке Восточный возле дома №7 по улице Береговая. Дерево находилось в двух метрах от жилого многоквартирного дома, управление которым осуществляет ООО «Восточное». В результате врачи зафиксировали у женщины черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы слева, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, в ходе прокурорской проверки будут установлены лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасностью насаждений. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников УК.

Напомним, 3 июня в результате стихии без электричества оказались более ста тысяч потребителей Свердловской области. К утру 4 июня без света оставались 16 тысяч свердловчан. В Нижнем Тагиле и Староуткинске введён режим ЧС. Из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина. По распоряжению Евгения Куйвашева, на восстановление жилфонда области выделят 100 млн руб. из резервного фонда правительства.