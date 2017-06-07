Областная газета
Общество 7 июня 2017, 10:34

Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга будут судить за получение взятки

Свердловская область, Екатеринбург, Верх-Исетский район, Александр Бреденко, экс-глава, суд, прокуратура, обвинение, взятка

Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга будут судить за получение взятки. Фото: Александр Исаков

Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга будут судить за получение взятки. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Бреденко, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Александру Бреденко предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

- Установлено, что днём 21 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в своём служебном кабинете, получил от индивидуального предпринимателя взятку на сумму 150 тыс. руб. Денежные средства предназначались за покровительство при исполнении муниципального контракта по благоустройству Верх-Исетского района. После получения денежных средств Александр Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России, проводившими оперативное мероприятие по изобличению взяточника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, давший взятку освобождён от ответственности, поскольку сам сообщил о факте совершения преступления в правоохранительные органы и способствовал раскрытию преступления. Прокуратура направила уголовное дело в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, 22 февраля в Верх-Исетском суде Екатеринбурга было вынесено решение о заключении под домашний арест сроком на два месяца главы администрации района Александра Бреденко. Он был отстранён от должности на период предварительного расследования распоряжением главы администрации уральской столицы Александра Якоба.

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Областная газета Свердловской области

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