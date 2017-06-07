Областная газета
Общество 7 июня 2017, 11:07

Электроснабжение вернулось в дома всех свердловчан, пострадавших от урагана

Свердловская область, свердловчане, ураган, электроснабжение, свет, восстановление

Электроснабжение вернулось в дома всех свердловчан. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 7 июня, к 9:00 свет появился в домах всех свердловчан, пострадавших от урагана. Подавляющему большинству жителей электроэнергия подается централизованно, сообщает областной департамент информполитики. 

- Аварийно-восстановительные мероприятия на объектах электроснабжения региона полностью завершены. Неподключёнными к централизованным системам электроснабжения остались дома частного сектора, на которых ведутся работы по замене и восстановлению кровли. По мере их выполнения жилфонд незамедлительно переключится на основную схему питания, – рассказал замруководителя штаба, первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Напомним, 3 июня в результате стихии без электричества оказались более ста тысяч потребителей Свердловской области. К утру 4 июня без света оставались 16 тысяч свердловчан. В Нижнем Тагиле и Староуткинске введён режим ЧС. Из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина. По распоряжению Евгения Куйвашева, на восстановление жилфонда области выделят 100 млн руб. из резервного фонда правительства.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская