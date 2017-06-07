Электроснабжение вернулось в дома всех свердловчан, пострадавших от урагана

Электроснабжение вернулось в дома всех свердловчан. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 7 июня, к 9:00 свет появился в домах всех свердловчан, пострадавших от урагана. Подавляющему большинству жителей электроэнергия подается централизованно, сообщает областной департамент информполитики.

- Аварийно-восстановительные мероприятия на объектах электроснабжения региона полностью завершены. Неподключёнными к централизованным системам электроснабжения остались дома частного сектора, на которых ведутся работы по замене и восстановлению кровли. По мере их выполнения жилфонд незамедлительно переключится на основную схему питания, – рассказал замруководителя штаба, первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Напомним, 3 июня в результате стихии без электричества оказались более ста тысяч потребителей Свердловской области. К утру 4 июня без света оставались 16 тысяч свердловчан. В Нижнем Тагиле и Староуткинске введён режим ЧС. Из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина. По распоряжению Евгения Куйвашева, на восстановление жилфонда области выделят 100 млн руб. из резервного фонда правительства.