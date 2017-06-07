14 свердловских населённых пунктов не готовы к пожароопасному периоду. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС проверили готовность 180 населённых пунктов к пожароопасному периоду. В 14 городах и сёлах Берёзовского и Кировградского ГО, МО Нижний Тагил выявлены нарушения требований противопожарного режима, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Не готовыми к пожароопасному периоду оказались посёлки Ключевск, Зелёный Дол, Островное, Кедровка, Монетный Берёзовского ГО, город Кировград, посёлки Лёвиха, Карпушиха, Нейво-Рудянка, Тепловая Кировградского ГО, посёлки Чауж, Канава, Антоновский, Волчёвка МО Нижний Тагил.

- Выявлены более 70 нарушений требований противопожарного режима. Среди основных - отсутствие либо несоблюдение установленной ширины противопожарного разрыва или минерализованной полосы на всей протяжённости границы с лесным участком, неисправность либо отсутствие наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к его источникам. В ряде населённых пунктов отсутствует или неисправна система оповещения о ЧС, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, по итогам проверок не обеспечившим защиту населения должностным и юридическим лицам будет выписан штраф в размере от 6 до 50 тыс. руб. и от 150 до 400 тыс. руб.

При этом специалисты МЧС отмечают, что наиболее качественно от лесных пожаров защищены в Екатеринбург, Верхняя Пышма, Таборинский МР, Краснотурьинск и Сухой Лог.