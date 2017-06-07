Генпрокуратура РФ передала в суд уголовное дело экс-главы областного минтранса Александра Сидоренко

Уголовное дело Александра Сидоренко передано в суд. Фото: Александр Исаков

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв передал в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Александру Сидоренко предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как установило следствие, с марта 2010 года по февраль 2016 года он, будучи региональным министром, владел 70% доли в ООО «УралДорТехнологии» (компания оформлена на тёщу Александра Сидоренко) и 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум» (учредитель компании — брат экс-министра). Александр Сидоренко фактически руководил этими предприятиями, распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в проводимых муниципалитетами аукционах, о заключении контрактов с другими компаниями, покупке имущества и увольнении сотрудников.

Будучи высокопоставленным чиновником, он владел максимумом необходимой для бизнеса информации, поэтому эти две компании очень часто становились победителями аукционов, с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт автодорог. Сейчас в отношении Александра Сидоренко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, на его денежные средства наложен арест.