Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за пять месяцев увеличились на 10,5 миллиарда рублей

Доходы региональной казны в нынешнем году растут в хорошем темпе. Фото: Алексей Кунилов

По итогам января-мая 2017 года доходы консолидированного бюджета Свердловской области составили 107,6 млрд руб. Это на 10,5 млрд руб. или 11,5% больше аналогичного результата 2016 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, рост доходов в значительной степени объясняется хорошей собираемостью налогов. По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, 33,3 млрд руб. поступили по налогу на доходы физических лиц, 33,1 млрд руб. — по налогу на прибыль организаций.