Областная газета
Общество 7 июня 2017, 13:06

Из Екатеринбурга в Анапу и Адлер летом будут курсировать дополнительные поезда

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Из Екатеринбурга в Анапу и Адлер летом будут курсировать дополнительные поезда. Фото: Алексей Кунилов

Нынешним летом назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга к черноморскому побережью Кавказа, в Анапу и Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. 

Поезд №590/589, состоящий из купейных вагонов, сообщением Екатеринбург – Адлер будет отправляться из столицы Урала по выходным в дневное время 8, 22, 29 июля и 5, 13, 20, 27 августа в 16:28, 15 июля в 15:46.

- Благодаря специальным тарифам билет на поезд №590/589 можно будет приобрести с максимальной скидкой. При условии заблаговременного оформления из Екатеринбурга до Адлера можно будет добраться за 5,5 тыс. руб., что ниже базового летнего тарифа на проезд в купейных вагонах, - рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Дополнительный поезд №595У до Анапы, состоящий из купейных и плацкартных вагонов, отправится из уральской столицы 10, 17, 24, 31 июля и 15, 22, 29 августа в 10:20. Также состав №595 сообщением Тюмень – Анапа выедет из Тюмени 2 и 22 июля в 03:02, поезд №595Е сообщением Новый Уренгой – Анапа отправится из Нового Уренгоя 12 июня в 20:17.

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Областная газета Свердловской области

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