Областная газета
Общество 7 июня 2017, 13:18

Екатеринбургский закатанный в асфальт пень стал "героем" передачи "Вечерний Ургант"

Екатеринбург, передача, "Вечерний Ургант" коммунальщики, пень, асфальт, закатывание, улица Июльская, Иван Ургант, Дмитрий Хрусталёв

Иван Ургант высмеял закатанный в асфальт пень в Екатеринбурге. Фото: "Вечерний Ургант", 830-й выпуск от 06.06.2017

Вчера, 6 июня, в эфире передачи "Вечерний Ургант" на одном из федеральных каналов ведущие высмеяли закатанный в асфальт пень в Екатеринбурге. Напомним, коммунальщики положили асфальт вокруг старого пня на улице Июльская, 39. 

– В Екатеринбурге дорожные службы положили новый асфальт, казалось бы, уже курьёз. Но это ещё не всё – новый асфальт положили вокруг пня, - отметил Иван Ургант.

Соведущий передачи Дмитрий Хрусталёв предположил, что пень оставили, чтобы водители "не лихачили" на дороге. В ответ Иван Ургант пошутил, что это первый "пень-полицейский". При этом он отметил со ссылкой на администрацию города, что для сноса дерева необходимо специальное разрешение. 

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