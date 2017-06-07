Екатеринбургский закатанный в асфальт пень стал "героем" передачи "Вечерний Ургант"

Иван Ургант высмеял закатанный в асфальт пень в Екатеринбурге. Фото: "Вечерний Ургант", 830-й выпуск от 06.06.2017

Вчера, 6 июня, в эфире передачи "Вечерний Ургант" на одном из федеральных каналов ведущие высмеяли закатанный в асфальт пень в Екатеринбурге. Напомним, коммунальщики положили асфальт вокруг старого пня на улице Июльская, 39.

– В Екатеринбурге дорожные службы положили новый асфальт, казалось бы, уже курьёз. Но это ещё не всё – новый асфальт положили вокруг пня, - отметил Иван Ургант.

Соведущий передачи Дмитрий Хрусталёв предположил, что пень оставили, чтобы водители "не лихачили" на дороге. В ответ Иван Ургант пошутил, что это первый "пень-полицейский". При этом он отметил со ссылкой на администрацию города, что для сноса дерева необходимо специальное разрешение.