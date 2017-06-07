Руководство Свердловской области увеличило субсидии на развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики

Финансирование физкультуры и спорта на Среднем Урале увеличено. Фото: Александр Исаков

В соответствии с изменениями, опубликованными на интернет-портале правовой информации Свердловской области, более, чем на 200 тысяч увеличен размер субсидий на развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области.

Увеличение бюджета на реализацию программы произошло за счёт областного и федерального бюджетов. Большая часть добавленного финансирования пойдёт на создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Кроме того, изменения бюджета коснулись также образования и патриотического воспитания молодёжи.

Напомним, что в марте 2017 года бюджет на эту государственную программу уже был увеличен более чем на 8 млн рублей.