Областная газета
Спорт 7 июня 2017, 14:03

Руководство Свердловской области увеличило субсидии на развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики

Анна Душина обозреватель
Физическая культура, спорт, субсидии

Финансирование физкультуры и спорта на Среднем Урале увеличено. Фото: Александр Исаков

В соответствии с изменениями, опубликованными на интернет-портале правовой информации Свердловской области, более, чем на 200 тысяч увеличен размер субсидий на развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области.

Увеличение бюджета на реализацию программы произошло за счёт областного и федерального бюджетов. Большая часть добавленного финансирования пойдёт на создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Кроме того, изменения бюджета коснулись также образования и патриотического воспитания молодёжи.

Напомним, что в марте 2017 года бюджет на эту государственную программу уже был увеличен более чем на 8 млн рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская