В Екатеринбурге открылся центр подготовки волонтёров к ЧМ-2018. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня, 7 июня, в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта (ДИВС) (Олимпийская набережная, 3) открылся центр подготовки волонтёров к ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Директор нового волонтёрского центра Александр Антимонов отметил, что именно от волонтёров зависит, насколько радушно Екатеринбург встретит своих гостей. Центр подготовки пригодится и для других международных и общероссийских мероприятиях, в том числе для ЭКСПО-2025, в борьбу за право проведения которого вступает уральская столица.

- После того как красная ленточка была перерезана, специалисты начали отбор будущих волонтёров. Оцениваются такие качества кандидатов, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, а также уровень владения английским и другими иностранными языками. Всё это пригодится волонтёрам для успешной организации мундиаля в 2018 году, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.