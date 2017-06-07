Областная газета
Общество 7 июня 2017, 16:57

Областное управление ГИБДД рекомендовало открыть улицу Репина в Екатеринбурге утром 13 июня

улица Репина, Екатеринбург, закрытие, ГИБДД

Екатеринбуржцы с нетерпением ждут открытия улицы Репина после ремонта. Фото: Александр Зайцев

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рекомендовало открыть движение транспорта по улице Репина в Екатеринбурге к 6ч. утра 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для того чтобы справиться с автомобильными пробками, возникшими после закрытия этой одной из важнейших для города транспортных развязок, сейчас 30 сотрудников ГИБДД осуществляют регулирование движения на прилегающих перекрёстках. Кроме того, Госавтоинспекция Свердловской области рекомендовала изменить работу светофоров на ключевых участках и предусмотреть возможность двустороннего движения по улице Радищева.

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Областная газета Свердловской области

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