Изменился порядок предоставления субсидий на реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге

К ЧМ-2018 года облик Центрального стадиона кардинально изменится. Фото: Александр Зайцев

Установлен новый порядок предоставления субсидий на реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге. Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Евгений Куйвашев подписал постановление, изменяющее порядок предоставления субсидий стадиону "Арена" в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Теперь субсидии могут также быть направлены на поставку и монтаж временных строений и сооружений. Кроме того, на деньги, выделенные Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, стадион получил право арендовать оборудование и материалы, необходимые для проведения масштабных спортивных мероприятий.