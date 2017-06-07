Областная газета
Спорт 7 июня 2017, 17:18

Изменился порядок предоставления субсидий на реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге

FIFA 2018, центральный стадион, стадион "Арена"

К ЧМ-2018 года облик Центрального стадиона кардинально изменится. Фото: Александр Зайцев

Установлен новый порядок предоставления субсидий на реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге. Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Евгений Куйвашев подписал постановление, изменяющее порядок предоставления субсидий стадиону "Арена" в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Теперь субсидии могут также быть направлены на поставку и монтаж временных строений и сооружений. Кроме того, на деньги, выделенные Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, стадион получил право арендовать оборудование и материалы, необходимые для проведения масштабных спортивных мероприятий. 

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Областная газета Свердловской области

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