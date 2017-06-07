Евгений Куйвашев вручил госнаграды и региональные знаки отличия 24 свердловчанам

Евгений Куйвашев вручил Семёну Спектору благодарность Президента РФ. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды и региональные знаки отличия 24 жителям нашего региона. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Среди награждённых были десять свердловчан, удостоенных медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также жители региона, отмеченные званиями «Заслуженный металлург РФ», «Почётный гражданин Свердловской области», знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени.

В рамках той же торжественной церемонии Евгений Куйвашев вручил благодарность Президента России заместителю председателя попечительского совета Областного клинического госпиталя для ветеранов войн Семёну Спектору.

— При Вашем содействии, под Вашим руководством на протяжении многих лет госпиталь стал крупнейшим многопрофильным лечебным учреждением, «вторым домом» для участников боевых действий, — обратился Евгений Куйвашев к Семёну Спектору.