Областная газета
Культура 7 июня 2017, 18:02

Уральская ночь музыки пройдёт в Екатеринбурге 23 июня

ночь музыки, Евгений Куйвашев, культура

Фестиваль "Уральская ночь музыки" всегда становится ярким мероприятием. Фото: Александр Исаков

Музыкальный фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдёт в Екатеринбрге в конце июня. Соответствующее распоряжение, подписанное Евгением Куйвашевым, опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Планируется, что фестиваль станет доступным культурным мероприятием для жителей Екатеринбурга. Для проведения музыкального фестиваля создан комитет во главе с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым. В состав комитета входят представители культурных, образовательных, политических учреждений города и области, а также правоохранительных органов. Кроме определения содержательной программы фестиваля, комитет, займётся обеспечением безопасности мероприятия. 

Этот год станет третьим годом проведения музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки".

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Областная газета Свердловской области

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