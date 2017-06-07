Уральская ночь музыки пройдёт в Екатеринбурге 23 июня

Фестиваль "Уральская ночь музыки" всегда становится ярким мероприятием. Фото: Александр Исаков

Музыкальный фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдёт в Екатеринбрге в конце июня. Соответствующее распоряжение, подписанное Евгением Куйвашевым, опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Планируется, что фестиваль станет доступным культурным мероприятием для жителей Екатеринбурга. Для проведения музыкального фестиваля создан комитет во главе с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым. В состав комитета входят представители культурных, образовательных, политических учреждений города и области, а также правоохранительных органов. Кроме определения содержательной программы фестиваля, комитет, займётся обеспечением безопасности мероприятия.

Этот год станет третьим годом проведения музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки".