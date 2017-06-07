Областная газета
Экономика 7 июня 2017, 19:17

Евгений Куйвашев обсудил Александром Потаповым подготовку к Дню танкиста в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев, Александр Потапов, УВЗ, Нижний Тагил, День танкиста

Евгений Куйвашев обсудил с Александром Потаповым подготовку к Дню танкиста. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил сегодня с гендиректором Уралвагонзавода Александром Потаповым подготовку к проведению Дня танкиста в Нижнем Тагиле. Это мероприятие будет включено в рамки торжеств по случаю 75-летия Сталинградской битвы.

Как сообщает областной департамент информполитики, главной площадкой станет полигон «Старатель». Евгений Куйвашев поставил задачу по максимально эффективному использованию инфраструктуры полигона.

— Уверен, что в этом году День танкиста будет грандиозным и серьёзным событием как для жителей города, так и для всего Среднего Урала, — отметил Александр Потапов.

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Областная газета Свердловской области

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