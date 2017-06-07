Евгений Куйвашев обсудил Александром Потаповым подготовку к Дню танкиста в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев обсудил с Александром Потаповым подготовку к Дню танкиста. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил сегодня с гендиректором Уралвагонзавода Александром Потаповым подготовку к проведению Дня танкиста в Нижнем Тагиле. Это мероприятие будет включено в рамки торжеств по случаю 75-летия Сталинградской битвы.

Как сообщает областной департамент информполитики, главной площадкой станет полигон «Старатель». Евгений Куйвашев поставил задачу по максимально эффективному использованию инфраструктуры полигона.

— Уверен, что в этом году День танкиста будет грандиозным и серьёзным событием как для жителей города, так и для всего Среднего Урала, — отметил Александр Потапов.