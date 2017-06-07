Юрий Григорович, Михаил Пиотровский и Эдуард Артемьев вошли в число лауреатов Госпремии РФ за 2016 год

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии РФ за 2016 год. Как сообщает официальный сайт Кремля, эта премия присуждается за выдающиеся достижения в сферах науки, технологий, гуманитарной деятельности, литературы и искусства.
Среди лауреатов есть композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и гендиректор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский.
Напомним, ранее Владимир Путин вручил эту Государственную премию за 2016 год писателю Даниилу Гранину.