Юрий Григорович, Михаил Пиотровский и Эдуард Артемьев вошли в число лауреатов Госпремии РФ за 2016 год

Церемония вручения Госпремии за 2016 год писателю Даниилу Гранину уже состоялась. Фото: официальный сайт Кремля

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии РФ за 2016 год. Как сообщает официальный сайт Кремля, эта премия присуждается за выдающиеся достижения в сферах науки, технологий, гуманитарной деятельности, литературы и искусства.

Среди лауреатов есть композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и гендиректор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский.

Напомним, ранее Владимир Путин вручил эту Государственную премию за 2016 год писателю Даниилу Гранину.