Областная газета
Общество 8 июня 2017, 07:25

Дорогой внедорожник загорелся минувшей ночью в Екатеринбурге

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге в ночь на 8 июня загорелся дорогой внедорожник Infiniti QX80 на улице Большакова. На площади трёх кв. м. повреждён моторный отсек и салон автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании внедорожника на улице Большакова поступило в диспетчерскую в 2:09. На тушение пожара выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. Огонь был потушен в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 июня)

Василий Бузунов родился в Ишиме (Тюменская область), а в свердловском ОДО провёл четыре сезона. Также он играл в хоккей с мячом и дважды в составе нашей команды становился призёром чемпионатов СССР. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 8 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская