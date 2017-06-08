Дорогой внедорожник загорелся минувшей ночью в Екатеринбурге

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 8 июня загорелся дорогой внедорожник Infiniti QX80 на улице Большакова. На площади трёх кв. м. повреждён моторный отсек и салон автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании внедорожника на улице Большакова поступило в диспетчерскую в 2:09. На тушение пожара выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. Огонь был потушен в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.