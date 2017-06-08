Скоростные "Ласточки" до Каменска-Уральского заменят на две недели "Экспрессами"

Скоростные "Ласточки" до Каменска-Уральского заменят на две недели "Экспрессами". Фото: Алексей Кунилов

В связи с проведением плановых техосмотров электропоезд "Ласточка" заменят на подвижной состав серии ЭД4МК "Экспресс". Замена производится на направлении Екатеринбург-Каменск-Уральский с 13 по 29 июня, сообщает пресс-служба ОАО "Свердловская пригородная компания".

- Пригородный поезд № 7083 сообщением Екатеринбург - Каменск Уральский будет курсировать 14, 15, 28, 29 июня по расписанию составностью 4 вагона. Пригородный поезд № 7086 сообщением Екатеринбург- Каменск Уральский будет курсировать 13, 14, 27, 28 июня также по расписанию составностью 4 вагона, - рассказали в пресс-службе ОАО "Свердловская пригородная компания".