Областная газета
Экономика 8 июня 2017, 08:47

В 2016 году россияне потратили на запчасти для иномарок 920 миллиардов рублей

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В 2016 году россияне потратили на запчасти для иномарок 920 миллиардов рублей. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", россияне в 2016 году потратили на запчасти для иномарок 920 млрд руб. При этом лидерство принадлежит запчастям для легковых автомобилей Toyota.

Всего в прошлом году россияне потратили на запчасти 1 трлн 260 млрд руб.

Запчасти для легковых автомобилей Toyota занимают седьмую часть от всей ёмкости рынка, что составляет более 130 млрд руб. Это обусловлено наибольшим количеством машин данной марки в российском парке иномарок.

Далее по затратам следуют компоненты для машин Nissan (ёмкость рынка составляет 80 млрд руб.). Замыкают тройку лидеров запчасти для Hyundai (около 60 млрд руб.). У легковых автомобилей Volkswagen и Renault этот показатель находится в интервале 53 – 54 млрд руб. В более чем 30 млрд руб. оценивается ёмкость вторичного рынка запчастей для машин Chevrolet, Ford, KIA, Mitsubishi и Opel.

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Областная газета Свердловской области

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