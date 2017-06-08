Ставки по ипотеке в России достигли минимального значения за последние пять лет

Ставки по ипотеке в России достигли минимального значения за последние пять лет. Фото: Алексей Кунилов

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в апреле нынешнего года достигла минимального значения за последние пять лет и составила 11,45%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За первые четыре месяца 2017 года кредитные организации предоставили заёмщикам 260,0 тыс. ИЖК на сумму 470,8 млрд руб.

- Увеличение среднего размера ИЖК с 1,71 до 1,81 млн руб. способствовало росту объёмов кредитования на 5,4% по сравнению с четырьмя месяцами прошедшего года, - рассказали в пресс-службе Банка России.

Добавим, совокупная задолженность по ИЖК на 1 мая достигла 4607,9 млрд руб. за счёт кредитов в рублях.