В Великобритании сегодня пройдут досрочные парламентские выборы

В Великобритании сегодня, 8 июня, пройдут досрочные парламентские выборы с 9:00 до 00:00 9 июня по московскому времени. По итогам голосования станет известен новый состав Палаты общин, куда войдут 650 депутатов, сообщает ТАСС.

Партия, которая наберёт больше половины депутатских мандатов, получит право сформировать правительство. Основная борьба развернётся между правящей Консервативной партией во главе с премьер-министром Терезой Мэй и оппозиционной лейбористской партией.

"Накануне выборов эксперты стали говорить о реальной возможности так называемого подвешенного парламента, когда ни одна из партий не набирает заветных 326 депутатских мандатов", - пишет ТАСС.