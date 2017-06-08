Евгений Куйвашев увеличил премии за победу в конкурсе "Славим человека труда!"

В нынешнем году конкурс "Славим человека труда" проходит на Среднем Урале в седьмой раз. Фото: Алексей Кунилов

Увеличены премии победителям областного профессионального конкурса "Славим человека труда!". Соответствующее распоряжение, подписанное Евгением Куйвашевым, опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В этом году профессионалы, занявшие призовые места в своих номинациях, получат по 55, 45 и 30 тысяч рублей. Областной конкурс "Славим человека труда!" начался 2 июня с соревнования среди водителей автобусов. Всего он включает в себя 11 номинаций, среди которых "Лучшая швея", "Лучший повар", "Лучший сварщик" и "Лучший вальщик леса". Этот год станет седьмым годом проведения областного соревнования.

Как напомнил областной департамент информполитики, ранее размер премии составлял 36, 24 и 13 тысяч рублей.